UIT Festival opent cultureel seizoen in Den Haag

Het Lange Voorhout staat zondag in het teken van het UIT Festival, waarin cultureel Den Haag samenkomt. Vooral voor Den Haag is dit een grote bijeenkomst, want in onze stad hebben alle acht wijken een eigen zogeheten Cultuuranker.

Een Cultuuranker is een punt in de wijk waar bewoners kunnen genieten van (jeugd)theater, dans, film, literatuur, muziek of cabaret. Dit kan in een bibliotheek zijn, maar ook een theater of een andere instelling. De acht Cultuurankers die onze stad rijk is, gaan nog intensiever samenwerken en hebben daarom de campagne #ankerliefde gelanceerd, om zo aandacht te vragen. Met de actie wordt gehoopt dat meer mensen in de wijk op een laagdrempelige manier genieten van cultuur.