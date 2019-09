Marike Jager en The Migthy Breaks in De Nieuwe Van Nierop

Voorbijganger vindt vrouw dode op straat

Een voorbijganger heeft zondagmorgen in de Van Ruysbroekstraat een dode vrouw gevonden. Dat bevestigt de politie. Het lichaam lag op straat. De voorbijganger belde direct 112, maar hulp mocht niet meer baten. De persoon bleek overleden.

De politie kan nog niets zeggen over of er sprake is van een misdrijf. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. De omgeving is afgezet met linten en zwarte schermen. De recherche doet onderzoek, zowel op straat als in een portiek waar het lichaam voor lag.

Er is in de omgeven een man aangehouden en onderzocht wordt nu of deze persoon iets te maken heeft met de dode op de stoep.