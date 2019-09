Afzwaaiend burgemeester Madurodam druk bezig met sponsoren werven voor marathon

De burgemeester van Madurodam, Ties Brink, is druk bezig met sponsoren werven voor de Madurodam Marathon op 6 oktober. Ties is aanvoerder van het Den Haag FM team en heeft samen met presentatoren Justin en Rogier een streefbedrag van 5.000 euro vastgesteld.

“Vorige week is het nieuwe schooljaar en voetbalseizoen begonnen. Dertien van mijn klas- of teamgenoten hebben al toegezegd ons mee te helpen”, zegt Brink op Den Haag FM. “Maar de komende tijd komen er nog een hoop acties aan om het bedrag op te krikken.”

Maandag is de laatste dag van Ties als burgemeester van Madurodam, dan wordt zijn opvolger benoemd. In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je iedere maandag een update in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met september de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Luister hier naar het gesprek met Ties Brink op Den Haag FM.