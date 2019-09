Derde editie Mesopotamië-festival in Laaktheater

Het Laaktheater staat aankomend weekend in het teken van het Midden-Oosten. Voor het derde jaar op rij organiseert het cultuuranker in Laak het Mesopotamië-festival. Op vrijdag en zaterdag is er in het Laaktheater ruimte voor poëzie, korte films, presentaties, een boekenmarkt en muziek uit het Midden-Oosten.

“Mesopotamie is het gebied in het oude Irak en het huidige Syrië, dat is altijd al het gebied geweest waar veel mooie kunst en wetenschap vandaan kwam, daar gaan we wat over vertellen in ons programma. Er komen internationale en Hollandse dichters komen naar ons theater, maar er is ook film en kunst”, vertelde Sigrid de Zwart van het Laaktheater in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Het festival start vrijdagmiddag om 12.00 uur met een boekenmarkt, gevolgd door de opening van een expositie van Addou Dahdouh. Daarna zijn er verschillende boekpresentaties. Op vrijdag- en zaterdagmiddag zijn vanaf vijf uur internationale, korte films te zien in het Laaktheater.

Foto: De Argentijnse dichter Carlos Trafic

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM