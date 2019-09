Haagse studentenhap: “Bovengemiddeld eten voor een lage prijs”

Er moet een studentenhap komen in de Haagse horeca, dat ziet Hart voor Den haag/ Groep de Mos graag gebeuren. De partij heeft het stadsbestuur gevraagd het initiatief te steunen en wil dat de gemeente de hap ook gaat promoten. “Een volwaardig gerecht voor een leuke prijs moet het worden”, zegt raadslid Damiën Zeller op Den Haag FM.

Als voorbeeld wordt Muziekcafé Foots in de Reinkenstraat aangehaald. “Daar kun je als student eten voor 12 euro 50 en dan krijg je er nog een biertje bij.” Ook studentencafé Siezo houdt al rekening met de kleine beurs van studenten, daar kun je een maaltijd krijgen voor 6 euro. Het voorbeeld voor een lokale studentenhap haalt Damiën uit andere grote steden. “Je ziet het in andere studentensteden al: een echte maaltijd, zoals saté met stokbrood of een schnitzel. Dat kan hier ook heel goed werken.”

Hart voor Den Haag wordt in de ambitie voor een Haagse studentenhap gesteund door ACKU, zij is onder meer verantwoordelijk is voor de organisatie van de Haagse introductieweek voor studenten ‘Oh Oh intro’. “Ook horeca mogen zich meer richten op de studentenstad Den Haag. Het woord student moet overal te zien zijn. Dan weten ze dat ze welkom zijn in Den Haag,” zegt Valentijn Schulz op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Valentijn Schulz op Den Haag FM

Luister hier naar het gesprek met Damiën Zeller op Den Haag FM