Honderden mensen betogen tegen 5G-internet

Enkele honderden mensen protesteren maandagmiddag in Den Haag tegen de uitrol van 5G-internet. Dit is de opvolger van het huidige mobiele internet. Volgens de organisatoren is de straling van het nieuwe netwerk schadelijk. Ze scanderen dan ook leuzen als ‘5G=gif’ en “Wij zijn geen proefdieren.”

Telecomproviders zijn in Nederland druk bezig met de uitrol van 5G-internet. Het is de bedoeling dat Den Haag volgend jaar de eerste stad in Nederland wordt met zo’n razendsnelle internetverbinding. Het nieuwe netwerk is volgens de providers nodig om er voor te zorgen dat het mobiele internetnetwerk sneller wordt en intensiever kan worden gebruikt. Steeds meer toestellen gebruiken internet en door het groeiende streaminggebruik zou het 4G-netwerk te langzaam voor de vraag worden.

Uit de demonstratie in Den Haag blijkt dat niet iedereen op het snellere internet zit te wachten. De actiegroep Stop 5G vreest met name dat het 5G-netwerk risico’s met zich meebrengt op het gebied van gezondheid, leefklimaat, infrastructuur en privacy. “238 erkende wetenschappelijke experts stellen dat de huidige limieten voor 2G, 3G en 4G burgers niet genoeg beschermen tegen risico’s als hoofdpijn, slaapproblemen, toename van onvruchtbaarheid en kanker. Na de uitrol van 5G verwacht men een toename van bovenstaande en voorziet men ernstige schade aan de huid, zoals huidkanker.”

Sprekers

Honderden mensen hebben zich aangesloten bij de demonstratie. Ze lopen naar Lange Voorhout waar diverse sprekers de gevolgen van 5G voor de gezondheid en de privacy zullen belichten. Ook willen ze graag een informatiemap aanbieden aan staatssecretaris Mona Keijzer. Het is nog niet bekend of zij ook daadwerkelijk komt. Volgens de regering blijkt er uit diverse onderzoeken geen extra gezondheidsgevaar.