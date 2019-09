Minderjarige schijnt in Ypenburg met laser op politiehelikopter

Een minderjarige heeft zondagavond in Ypenburg een politiehelikopter beschenen met een laser. Agenten in onder meer een videoauto werden ingezet om de minderjarige op te sporen. Dat lukte. Het beschijnen van een vliegtuig of helikopter is een misdrijf.

Bij aankomst bleek dat de verdachte minderjarig is. Na overleg met de luchtvaarttoezicht is besloten om de verdachte op dat moment niet aan te houden. De persoon blijft wel verdachte en moet later met zijn ouders naar het politiebureau komen om verhoord te worden. Dan wordt ook besloten of er een vervolging komt.

Vanavond heeft de #videoauto in samenwerking met de @luchtvaartpolitie en het @oc_denhaag een verdachte in de wijk #Ypenburg getraceerd die met een laser op de heli scheen. Gezien de verdachte minderjarig is, is in overleg met #luchtvaarttoezicht de verdachte niet aangehouden. pic.twitter.com/63dPMoc03C — Team Verkeer Den Haag (@POL_TVDH) September 8, 2019

Foto: Stephan Burgwal / Archief.