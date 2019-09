Bestuurder auto ramt pui juwelierszaak Dierenselaan

Met een auto is in de nacht van maandag op dinsdag de pui van juwelierszaak Zümrüt aan de Dierenselaan vernield. Dit gebeurde rond 3.00 uur.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het lijkt te gaan om een ramkraak.