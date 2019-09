CBS verwacht ruim 600.000 inwoners in Den Haag in 2035

Het aantal inwoners van Den Haag stijgt in de komende 16 jaar met 15 % tot ruim 600.000, dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Verwacht wordt dat Nederland in 2035 in totaal 18,3 miljoen zal inwoners hebben, dat is een miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien.

Bijna driekwart van de nationale groei komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden. Rondom de grote steden groeien ook andere gemeenten, zoals Rijswijk bij Den Haag. Door nieuwbouwwoningen zouden die gemeente veel jonge stellen uit de grote stad aantrekken.

De grote steden groeien vooral doordat er meer kinderen geboren worden dan dat er mensen overlijden. Ook de grote aantrekkingskracht van steden op arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten draagt bij aan de groei van het aantal inwoners.

Vergrijzing

Daarbij wordt verwacht dat het aantal 65-plussers in Den haag ook al stijgen, tot ongeveer een vijfde van het inwoneraantal in 2035. Ook verwacht het CBS dat de stad te maken zal krijgen met meer alleenwonenden, het gaat dan (verwacht) om een kwart van de inwoners.

