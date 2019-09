Hagenaar neergeschoten in Geervliet

Een 38-jarige Hagenaar is zondagavond gewond geraakt bij een schietpartij in Geervliet. Dat meldt de politie. Een dag later is een 34-jarige man uit Vledder aangehouden.

De Hagenaar werd rond 20.15 uur neergeschoten aan de Aleida van Strijenlaan. Ondanks onderzoek van de politie op de locatie van de schietpartij is niet meteen iemand aangehouden. Maandagavond kon wel iemand worden aangehouden. Het slachtoffer moest na de schietpartij met spoed naar het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.