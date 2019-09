Man mishandeld door jongens die vuurwerk in tuin gooien

Een 41-jarige Hagenaar is geschopt en geslagen door twee jongens die hij aansprak omdat ze vuurwerk naar de honden in zijn tuin gooiden. De man brak daarbij onder andere zijn neus. De twee verdachten zijn gefilmd door een bewakingscamera in de buurt. Dat was dinsdagavond te zien in het opsporingsprogramma Team West.

Het slachtoffer is op donderdag 4 april om 19.30 uur thuis aan de Folke Bernadottestraat. Zijn vriendin waarschuwt hem dat er vuurwerk naar de honden in de tuin wordt gegooid. Omdat dit vaker is gebeurd, besluit de man om meteen naar buiten te gaan en er iets van te zeggen.

Hij ziet twee jonge mannen weglopen bij zijn tuin en gaat achter ze aan. Als hij de mannen aanspreekt krijgt het slachtoffer een klap tegen zijn hoofd en wordt naar de grond gewerkt. Terwijl de man op de grond ligt, krijgt hij meerdere klappen en schoppen, waaronder tegen zijn hoofd. Een vrouw die ziet wat er gebeurt, roept dat de jongens op moeten houden. Ze gaan er dan vandoor richting de Dag Hammerskjoldstraat. Het slachtoffer wordt geholpen door omstanders en is naar het ziekenhuis gebracht.

Camera

De twee verdachten zijn gefilmd door een camera in de buurt. Door de grote afstand tot de camera zijn hun gezichten niet goed te zien.