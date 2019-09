Mohammed Hamdi gepresenteerd als nieuwe directeur van ADO

Mohammed Hamdi is dinsdagmiddag gepresenteerd als nieuwe directeur van ADO Den Haag. Naast Hamdi bestaat de directie nu uit de financiële man Henrik-Jan Rinner en Frans van Steenis en Kees Jansma.

Hamdi is al sinds eind augustus aan het werk, maar is dinsdag pas gepresenteerd. De 35-jarige directeur werd op 20 augustus gekozen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hij was de gedroomde kandidaat van de Chinese aandeelhouder UVS.

Hamdi heeft de KNVB-opleiding management betaald voetbal afgerond. Vijf jaar geleden werkte de 35-jarige Hagenaar op de commerciële afdeling van ADO. In 2017 maakte hij deel uit van de directie van voetbalclub Al Jazira uit Abu Dhabi.

Mohammed Hamdi volgde Mattijs Manders op, die op 1 juni vertrok.

Foto: ADO Den Haag/Laurens Lindhout

