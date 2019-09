CBS verwacht ruim 600.000 inwoners in Den Haag in 2035

Talent Event op zoek naar Haagse muzikale beloftes

Binnenkort start het nieuwe traject van het tweejaarlijkse Talent Event. Tijdens het evenement kan jong muzikaal talent gratis meedoen aan een groot aantal workshops, clinics en masterclasses bij negen grote muzikale instellingen in Den Haag.

“Iedereen tot 21 jaar uit de Haagse regio is welkom”, zegt organisator Robert Jan Rueb op Den Haag FM. Aan het evenement zit ook een wedstrijd gekoppeld. “Omdat we volgend jaar 75 jaar vrijheid vieren dagen we de deelnemers uit een lied te schrijven over dat thema.” De nummers worden opgenomen in de Basementstudio van Bas van Wageningen, bassist van Di-rect. “De winnaar mag optreden op zeven grote festivals in de stad zoals Bevrijdingsfestival en Kaderock.”

Het Talent Event gaat in januari van start, de finale is op 22 maart in het Paard. Inschrijven voor het Talent Event kan nog tot 1 november door te mailen naar info@talentevent.nl.

Foto: Richard Kanters

Luister hier naar het interview met Robert-Jan Rueb op Den Haag FM.