Den Haag heeft vanaf nu ook een eigen baby spa

Floaten, masseren en een lesje yoga. Er wordt van alles gedaan om ervoor te zorgen dat je baby helemaal tot rust komt bij de eerste baby spa van Den Haag. In Den Haag is de eerste wellness centrum voor baby’s geopend. Ze worden dus vertroeteld tot dat ze helemaal zen worden. Eigenaresse Sema Güçlü vond dat er te weinig activiteiten waren waar je met je baby actief kon zijn. “Toen kwam ik erachter dat er baby spa’s waren maar die waren te ver van mijn huis.” Daarom begon ze haar eigen wellness centrum voor baby’s.

Volgens Sema heeft een kind baat bij een dagje spa. “Niet alle baby’s slapen goed of hebben een goeie ontwikkeling, soms hebben ze ook last van krampen. Dan helpt zo’n sessie ervoor dat je kind minder last heeft en beter kan slapen.