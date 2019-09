Dode in woning gevonden na melding wateroverlast

Meer in

Aan de Valkenboslaan is woensdagavond een lichaam in een woning gevonden. Agenten gingen de woning in na een melding van wateroverlast. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het water schade heeft veroorzaakt aan minstens twee woningen.

De mensen uit die huizen moeten in de nacht van woensdag op donderdag ergens anders slapen. Donderdag wordt gekeken of de bewoners terug kunnen naar hun huis. Om hoeveel mensen het in totaal gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

De politie doet onderzoek naar het lichaam. Het is nog onduidelijk of het om een misdrijf gaat.