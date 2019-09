Scheveningen is etappelocatie voor The Ocean Race 2022

Haagse raad kritisch over groei Rotterdam The Hague Airport

Drie mooiste voortuinen van Den Haag bekend

De commissie Tuinkeuringen van Groei & Bloei, afdeling Den Haag heeft de mooiste voortuinen van de stad bekend gemaakt. In drie verschillende categorieën wonnen de Haviklaan 41 (Voorjaarsprijs), Maurits de Brauwweg 6 (Zomerprijs) en Paulaland 9 (Ereprijs).

“We kijken natuurlijk naar de hoeveelheid bloemen”, zegt jurylid Liesbeth Hazekamp op Den Haag FM. “In het voorjaar waren de tuinen overwegend geel. In de zomer zagen we veel meer rood en roze.”

Twee keer per jaar gaat de commissie Tuinkeuringen van Groei & Bloei de stad door op zoek naar de mooiste voortuinen. Volgende week donderdag, 19 september, is de officiële prijsuitreiking in bij Duinhage aan de Savornin Lohmanlaan. “Dan kunnen de winnaars uitgebreid vertellen over hun eigen tuin”, aldus Liesbeth.

Luister hier naar het interview met Liesbeth Hazekamp op Den Haag FM.