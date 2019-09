Haagse politiek donderdag in gesprek over Sinterklaasintocht

Scheveningen is etappelocatie voor The Ocean Race 2022

De commissie Samenleving van de Haagse gemeenteraad gaat morgen in gesprek over de Sinterklaasintocht in onze stad. “Hopelijk met roetveegpieten”, zegt Serpil Ates van GroenLinks op Den Haag FM. Coalitiepartij GroenLinks staat, samen met oppositiepartij PvdA, voor een zogenoemd ‘meer inclusief Sinterklaasfeest‘.

De Haagse PVV ziet maar één Piet voor zich: “Pikzwart gewoon”, zegt raadslid Karen Gerbrands. “Laten we nou eens ophouden met het oeverloze gelul over de kleur van Zwarte Piet. Slechts een heel klein gedeelte heeft hier last van.” Coalitiepartij VVD liet woensdag aan het AD weten dat ze vindt dat de gemeentepolitiek zich niet zou moeten bemoeien met de Sinterklaasintocht.

Donderdagmiddag wordt ook de intocht van 2018 geëvalueerd, daarbij gaat het onder meer over demonstraties en incidenten tijdens de intrede van Sinterklaas in Den Haag.

Werkbespreking geannuleerd

Een eerdere werkbespreking met voor- en tegenstanders van Zwarte piet ging niet door, omdat enkel tegenstanders van piet in de huidige vorm aanwezig waren. De bedoeling was dat voorstanders van zwarte piet, voorstanders van een inclusief sinterklaasfeest en neutrale sprekers aanwezig bij zouden zijn bij het overleg.

Luister hier naar het gesprek met Karen Gerbrands op Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met Serpil Ates op Den Haag FM.