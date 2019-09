Haagse raad kritisch over groei Rotterdam The Hague Airport

Een meerderheid van de politieke partijen in de gemeenteraad spreekt zich kritisch uit over groei van Rotterdam The Hague Airport. Tien partijen laten weten dat de geluidsruimte niet moet worden verhoogd in verband met de omwonenden en het effect op het klimaat. Ook stellen zij voor om de krimp van de luchthaven te onderzoeken.

De Partij voor de Dieren stelt samen met GroenLinks, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, CDA, SP, ChristenUnie/SGP, 50PLUS en Islam Democraten vragen aan het stadsbestuur over mogelijke groei van Rotterdam The Hague Airport. De partijen stellen dat groei niet wenselijk is vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden en vragen daarbij om krimp van het vliegveld te onderzoeken.

Deze roep sluit aan bij het nieuwe coalitieakkoord van Zuid-Holland waarin is afgesproken dat de maximale geluidsruimte voor Rotterdam The Hague Airport niet wordt verhoogd. Ook de Rotterdamse gemeenteraad heeft zich onlangs uitgesproken tegen groei.

Foto: Darpan van Kuik.