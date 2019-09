Winactie: Gratis naar Young the Giant op 18 september in het PAARD

Kinderambassadeur Merijn sluit zich aan bij Team Den Haag FM voor Madurodam Marathon

De ‘Madurodam Marathon’ gaat zondag 6 oktober voor de tweede keer van start. De opbrengst het hardloopevenement met een knipoog gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) gaat. Den Haag FM besteedt iedere maandag in het programma Haagse Ochtendradio aandacht aan het 1,69 kilometer lange tocht.

Deze week spraken we Merijn Roodlieb, kinderambassadeur van de NSGK. Merijn heeft nog wel een tip voor zijn collega-deelnemers. “Als je gaat trainen moet je meer lopen dan de afstand van de marathon”, zegt hij op Den Haag FM. “Dan valt het op de dag zelf mee.”

In aanloop naar de tweede Madurodam Marathon hoor je een paar keer per week een update op Den Haag FM. Dit jaar zal Den Haag FM met een groot team meedoen bestaande uit presentatoren, verslaggevers en vrienden van Den Haag FM. Aanvoerder van het Den Haag FM-team is Ties Brink, tot en met afgelopen maandag de burgemeester van Madurodam. Doneren of deelnemen kan via de teampagina.

Luister hier naar het interview met Merijn Rootlieb op Den Haag FM