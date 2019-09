Winactie: Gratis naar Young the Giant op 18 september in het PAARD

Ondanks beloning nog geen tips over mishandeling Ewout (34)

Ondanks een beloning van 5.000 euro zijn er nog geen tips binnengekomen over de mishandeling van de 34-jarige Ewout op zaterdag 17 augustus. Daarom vraagt de politie nu in de media extra aandacht voor de zaak.

De 34-jarige Hagenaar is in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 augustus met vrienden in Club Westwood aan de Laan van Poot. Even na 4.00 uur gaat hij naar huis. Hij loopt naar zijn fiets, die op dat moment gestolen lijkt te gaan worden door drie mannen. Uit het niets draaiden één of twee mannen zich om en krijgt hij een stomp tegen zijn borst en een kaakslag net onder zijn slaap. Hij ging knock-out.

Twee vrienden van Ewout en zijn moeder besloten om in actie te komen. Ze loven een beloning van 5.000 euro uit voor de tip die leidt naar de daders. De politie weet dat het om drie blanke mannen gaat. Ze worden tussen de 25 en 30 jaar oud geschat, zijn 1,85 meter lang en hebben een normaal postuur. Ze spraken normaal Nederlands. Mensen die iets hebben gezien van de mishandeling of die weten om wie het gaat, worden gevraagd om zich te melden.