Politiek wil wel de lusten, maar niet de lasten van toerisme

Den Haag moet een stad zijn die bruist. Een aantrekkelijke stad trekt immers toeristen, die voor ondernemers geld in het laatje brengen en zorgen voor werkgelegenheid. Maar niemand wil ‘Amsterdamse toestanden’, zoals drukte, vervuiling en verdringing die ‘overtoerisme’ daar met zich meebrengt. Hoe kan Den Haag er voor zorgen dat de stad niet aan zijn eigen succes ten onder gaat?

Dat is de centrale vraag woensdagmiddag tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. De politici debatteren over de balans tussen de kosten en baten; de lusten en lasten. Den Haag moet dé toeristenhoofdstad van Nederland zijn, zo wil verantwoordelijk wethouder Richard de Mos. De ambitie is om de komende jaren minimaal zeven procent per jaar te groeien qua bestedingen van toeristen.

Den Haag onderzoekt de haalbaarheid van een aantal ideeën om het toerisme naar een hoger plan te tillen. Zo onderzoekt het de mogelijkheden voor een bezoekerspas, die lokale en regionale bezoekers voordelen biedt. Daarmee kunnen bezoekers meer aan de stad worden verbonden, kan herhaalbezoek gestimuleerd worden en kan de gemeente bezoekers beter spreiden over het jaar en over de dag.