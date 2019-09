Rik won strijd tegen kanker en zwemt nu voor anderen

In de grachten van de Noordwal en Veenkade is zaterdag de eerste Haagse editie van ‘Swim to Fight Cancer’. Den Haag FM sprak woensdagochtend met een van de deelnemers, Rik Ghijsels.

“In november 2017 kreeg ik zelf de diagnose kanker”, zegt Rik in het programma Haagse Ochtendradio. “Maar ik heb het overleefd en vind het prachtig om nu geld in te zamelen om het onderzoek voor anderen te verbeteren.” Ook zijn moeder is in het verleden gediagnosticeerd met de ziekte en zijn zus op dit moment. “Mijn zus is zaterdag jarig dus ik doe het voor haar.”

Swim to Fight Cancer wordt dit jaar voor het eerst ook in Den Haag georganiseerd en vindt plaats op zaterdag 14 september. Deelnemers halen geld op door sponsors te zoeken en vervolgens een van de drie afstanden te zwemmen door de gracht langs de Noordwal. Inmiddels hebben honderden mensen zich ingeschreven voor de actie en staat de teller op bijna 150.000 euro.

