Scheveningen is etappelocatie voor The Ocean Race 2022

In het voorjaar van 2022 komt The Ocean Race voor de derde keer naar Den Haag. De haven van Scheveningen is dan zowel finish- als startplaats van een etappe van de zeilrace, die voorheen de Volvo Ocean Race werd genoemd. Dat heeft wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) bekendgemaakt. Vorig jaar was Scheveningen finishplaats voor de hele race en de editie daarvoor was er in de haven een pitstop.

Den Haag is de derde stad die meedoet, naast startplaats Alicante in Spanje en het Deense Aarhus. Op dit moment is de organisatie van The Ocean Race nog bezig met de selectie van etappelocaties. Meer locaties worden de komende weken bekend, inclusief de volledige route van de race.

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is trots dat het zwaarste en grootste watersportevenement ter wereld opnieuw naar Den Haag komt. “We laten dé stad aan zee opnieuw schitteren met een indrukwekkend topsportevenement”, zegt hij. “Dit evenement past uitstekend bij ons profiel als het voornaamste zeezeilcentrum van Noord-West Europa.”

Foto: Richard Mulder