Winactie: Gratis naar Young the Giant op 18 september in het PAARD

Den Haag FM geeft deze week twee keer twee vrijkaarten weg voor Young the Giant op woensdag 18 september in het PAARD. Wil jij er gratis bij zijn? Luister dan deze week naar de Den Haag FM Middagshow met Thomas Hekker. Zodra je Thomas de oproep hoort doen voor deze vrijkaarten, kun je bellen naar de studio.

De Amerikaanse indierockband Young the Giant brak in 2011 door met hun gelijknamige album en de daarvan afkomstige singles ‘My Body’ en ‘Cough Syrup’. De vrolijke, energieke nummers met een hoog meezing gehalte bracht de band uit Los Angeles al eerder naar festivals als Lowlands en Pinkpop en nu ze zijn terug in Nederland met onder meer een show in het PAARD.