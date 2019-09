Zoekactie naar vermiste in Scheveningse haven gestaakt

De hulpdiensten hebben woensdagmorgen anderhalf uur gezocht naar een vermist persoon. De brandweer heeft met meerdere duikteams in het water gezocht. Het slachtoffer is nog niet aangetroffen, de politie doet verder onderzoek.

Om 09.00 uur werd alarm geslagen toen de persoon vermist bleek te zijn. De brandweer kwam met diverse voertuigen ter plaatse en is een zoekactie gestart. Het is niet zeker of het slachtoffer te water is geraakt, of simpelweg zich niet op het schip bevindt. Rond 10.30 uur heeft de brandweer de zoekactie gestaakt.