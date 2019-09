Gemeente spreekt reserves aan om begroting sluitend te krijgen

Den Haag heeft te maken met ‘een sterke financiële tegenwind’. Om de begroting sluitend te krijgen moet het stadsbestuur een greep in de reserves doen. Dat maakte wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) van financiën donderdag bekend. Vooral de stijgende kosten van de Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgen ervoor dat de tijden waarbij er geld in overvloed was, voorbij zijn.

Bij de presentatie van de voorjaarsnota was al duidelijk dat de financiële positie van Den Haag onder druk stond door landelijke ontwikkelingen. De stad is veel meer geld kwijt aan zorg dan eerder gedacht. Als er niet wordt opgetreden, leidt dat tot een tekort van 50 miljoen euro. Den Haag krijgt ook 20 miljoen euro minder van het Rijk uit het gemeentefonds. Die twee bedragen opgeteld levert dus een tegenvaller op van 70 miljoen.

Toch presenteerde Guernaoui donderdag een sluitende begroting. De komende twee jaar put de gemeente uit de financiële reserves. Bovendien denkt de gemeente dat er meer winst binnenkomt van de Eneco-aandelen die de gemeente nu nog heeft. Ook kondigt het stadsbestuur een forse maatregel aan in de zorg: ‘Scherpere sturing’ en ‘efficiëntere bedrijfsvoering’ en aanpak van oneigenlijk gebruik van geld moeten ervoor zorgen dat er minder wordt uitgegeven.

Bezuinigingen teruggedraaid

Dat zorgt ervoor, zoals Omroep West woensdag al meldde, dat de lasten voor de burgers niet omhoog gaan en er ook niet bezuinigd hoeft te worden. In de begroting voor volgend jaar wordt zeven miljoen extra vrijgemaakt voor de Invictus Games en de Ocean Race. Ook worden eerder aangekondigde bezuinigingen op het marketing en evenementenbeleid teruggedraaid.