Mosselrecepten uit acht landen tijdens Mosselfeest Piet Heinstraat

De Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier staat komende zondag voor de tweede keer in het teken van het Mosselfeest. “Het was zo’n succes vorig jaar dat we besloten hebben het jaarlijks te organiseren”, zegt organisator Romano Auteri op Den Haag FM.

Auteri is eigenaar van de Italiaanse kookstudio Capo Cucina. “Ik bereid de mosselen zelf uiteraard op Italiaanse wijze”, zegt hij. “Maar er zijn acht kraampjes met allemaal hun eigen bereiding. Onze buren van Tante Pop maken ze in Indonesische stijl. Verder komen er Griekse (met ouzo), Thaise curry en Franse varianten voorbij.”

Het mosselfeest is zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur in de Piet Heinstraat. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

Luister hier naar het gesprek met Romano Auteri op Den Haag FM.