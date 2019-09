Museum Beelden aan Zee viert 25-jarig jubileum

Museum Beelden aan Zee is deze week 25 jaar geworden. In september 1994 opende prinses Beatrix, destijds koningin, het museum officieel.

Conservator Dick van Broekhuizen werkt sinds zeventien jaar bij het museum. “De hoogtepunten zijn niet op een hand te tellen”, zegt Dick op Den Haag FM. “We hebben hele mooie tentoonstellingen gemaakt en allerlei beroemdheden en leden van het koninklijk huis mogen ontvangen.”

Het museum werd gesticht vanuit de privécollectie van Theo en Lida Scholten. “Dat is uitgegroeid tot een prachtige plek waar de beeldhouwkunst echt tot uiting kan komen. Dit jaar ontvangen we voor het eerst meer dan 100.000 bezoekers, niet alleen in Den Haag maar ver daarbuiten zijn we inmiddels echt bekend.”

Jubileumactie

Begin oktober organiseert het museum een jubileumactie tijdens de tentoonstelling van de Franse kunstenares Niki de Saint Phalle. “Iedereen geboren in 1994 mag gratis naar binnen.”

Luister hier naar het interview met Dick van Broekhuizen op Den Haag FM.