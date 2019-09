Nieuwe Verswinkel en vrijdag de 13e in nieuwe editie Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder andere een hoop nieuws over de nieuwe Verswinkel van de Voedselbank. Die is onlangs geopend in Den Haag. Verder komt de dertiende editie van het Straatnieuws uit op vrijdag de 13e. Reden voor de straatvraag.

“De Verswinkel wordt morgen geopend.”, zegt hoofdredacteur Natascha Frensch op Den Haag FM. “Het is een soort kleine supermarkt voor cliënten van Voedselbank waar ze verse producten kunnen halen.”

Verder staat er in deze editie een artikel over outsiderkunstenaar Willem van Genk. Hij overleed veertien jaar geleden op 78-jarige leeftijd. Hij liet een bijzonder oeuvre na. Begin volgend jaar verschijnt een nieuw boek over hem.

Iedere drie weken spreekt Natascha Frensch bij Rob Kemperman op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het interview met Natascha Frensch op Den Haag FM.