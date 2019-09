Oppositie hekelt Haagse begroting

De oppositie in de gemeenteraad hekelt de manier waarop de coalitie de begroting voor volgend jaar dichttimmert. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Volgens de oppositie verzint het stadsbestuur geld dat er niet is.

Donderdagmiddag werd bekend dat de stad het financieel moeilijk heeft. Vooral jeugdzorg en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kosten ontzettend veel geld.

De oppositie is verbaasd over de gekozen oplossingen. De PvdA wijst erop dat Den Haag nog steeds de allergoedkoopste woonstad van Nederland is, met een zeer lage onroerendezaakbelasting (OZB). Die had beter iets verhoogd kunnen worden, in plaats van te bezuinigen op zorg.