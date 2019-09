“Organisatie Sinterklaasintocht volgt maatschappelijke discussie voor veranderingen”

De commissie Samenleving in de Haagse gemeenteraad sprak donderdag over de aankomende intocht van Sinterklaas in Den Haag. Coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartij PvdA pleiten samen voor een meer inclusief Sinterklaasfeest, met roetveegpieten in plaats van Zwarte Pieten. In het debat werd daarbij als voorbeeld gegeven dat zo’n verandering op Haagse scholen al is doorgevoerd.

Wethouder Bert van Alphen sprak namens het stadsbestuur in de commissievergadering. Hoewel de gemeente subsidie geeft voor het organiseren voor de intocht is het volgens hem niet zo dat daar voorwaarden aan zijn verbonden, wel zegt Van Alphen in gesprek te zijn met de organisator over de verandering van Piet bij de intocht: “De organisatie van de Sinterklaasintocht volgt daarin de maatschappelijke discussie.” NIDA Den Haag vindt de verandering niet snel genoeg gaan.

De Haagse VVD daarentegen blijft bij haar standpunt dat de gemeentepolitiek hier niet over zou moeten spreken, de verantwoordelijkheid voor hoe de intocht eruit ziet ligt wat de VVD betreft bij sponsoren en vrijwilligers. Raadslid Judith Oudshoorn betoogde in het debat dat zij weten wat er speelt in de stad: “Zij zijn geworteld in de stad en dragen bij aan het organiseren van het feest.” Andere partijen, zoals de Partij van de Eenheid, vinden dat er juist in de raad moet worden gesproken over de intocht: “U bent toch volksvertegenwoordiger? Dan moet u toch wel een mening hierover hebben.”

Hart voor Den Haag

De grootste partij in de Haagse raad, Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, vertrok uit de zaal voor er in de commissie werd gesproken over de intocht. Zij zeggen de eeuwige discussie over Zwarte Piet meer dan beu te zijn. In voorgaande jaren leek de partij juist een groot voorstander te zijn van de Zwarte Piet.