Rock Palace verhuist tijdelijk naar Noordeinde

De grootste muziekwinkel van Den Haag, Rock Palace, opent een tijdelijke vestiging op het Noordeinde. Dat vertelt directeur Pieter Smits van Keymusic, eigenaar van Rock Palace, tegen Den Haag FM.

“Toen we een paar maanden geleden besloten niet langer in de Torenstraat verder te gaan zijn we meteen op zoek gegaan naar een vervangende locatie”, zegt Smits. “Maar dat duur toch langer dan verwacht. Om toch te voldoen aan de vraag naar muziekspullen, met name de basisbenodigdheden als gitaarsnaren en drumstokjes, hebben we nu voor de pop-up optie gekozen. We hebben er heel veel zin in.”

In de toekomst hoopt Keymusic een groter filiaal op een definitieve locatie te kunnen openen. De pop-up store op Noordeinde gaat naar verwachting op 23 september open.

Luister om 15.15 naar Den Haag FM voor een interview met Pieter Smits van Keymusic op Den Haag FM.