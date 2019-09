Spuigasten over Prinsjesdag en toerisme

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan Prinsjesdag en het toerisme in Den Haag.

Op de derde dinsdag van september komen de Staten-Generaal bijeen in de Ridderzaal in Den Haag en presenteert het kabinet de plannen voor de komende jaren in de Miljoenennota. De vraag op het Haagse stadhuis luidt: hoe verdeelt het kabinet het geld? Den Haag presenteerde overigens deze week haar eigen begroting voor komend jaar. De kosten voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg lopen dermate snel op, dat de gemeente flink ingrijpt: in 2020 wordt er 33 miljoen euro op de zorg gekort. Daarnaast moet het stadsbestuur de reserves aanspreken om de begroting sluitend te krijgen. Wat betekenen de Haagse plannen voor een van de belangrijkste opgaven van de stad: de mobiliteitstransitie? Wethouder Robert van Asten (D66, Verkeer) is te gast. Toerisme Den Haag moet een stad zijn die bruist. Een aantrekkelijke stad trekt immers toeristen, die voor ondernemers geld in het laatje brengen en zorgen voor werkgelegenheid. Maar niemand wil ‘Amsterdamse toestanden’, zoals drukte, vervuiling en verdringing die ‘overtoerisme’ daar met zich meebrengt. Hoe kan Den Haag er voor zorgen dat de stad niet aan zijn eigen succes ten onder gaat? Over die vraag ging het deze week in de gemeenteraadscommissie. De gemeenteraadsleden Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en Martijn Balster (PvdA) gaan in debat.

Bibliotheek aan het Spui

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de centrale bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.