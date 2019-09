STRAATVRAAG: Hoe reageer je als je in je gezicht wordt gespuugd?

Afgelopen weekend verscheen deze video op het internet. Op beelden van Ongecensureerd Nieuws is te zien hoe een verkeersregelaar vlak voor het Station Den Haag Centraal in woord en gebaar wordt bedreigd en vervolgens ook nog eens wordt bespuugd. De situatie loopt met een sisser af omdat de verkeersregelaar rustig blijft en zich niet laat provoceren. Wij zijn benieuwd wie er in zo’n situatie ook zo rustig zou kunnen blijven.