Thom Haye voor twee jaar naar ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft nog een middenvelder aangetrokken. Thom Haye komt naar ADO, waar hij een tweejarig contract heeft getekend. De 24-jarige voetballer is afkomstig van het Italiaanse Lecce, waarmee hij vorig seizoen naar de Serie A promoveerde. Zijn contract is daar vorige week maandag ontbonden.

De aangetrokken middenvelder moet de opvolger van smaakmaker Nasser El Khayati worden, die is vertrokken naar Qatar SC. Haye speelde in de jeugdopleiding van AZ en tekende daar in 2011 zijn eerste profcontract. Bij de Alkmaarders speelde hij in zijn laatste twee seizoenen meer dan twintig competitiewedstrijden.

In de zomer van 2016 werd Haye transfervrij overgenomen door Willem II. In de Tilburgse basis was hij vaste kracht. Na twee seizoenen liet de geboren Amsterdammer Nederland achter zich en vertrok naar Italië. Maar bij Lecce was de inbreng van Haye afgelopen seizoen beperkt. Hij kwam tot dertien wedstrijden, waarvan drie als basisspeler.

Foto: ADO Den Haag.