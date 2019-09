Winterevenementen krijgen ruim een ton van gemeente

Tien evenementen in Den Haag krijgen gezamenlijk ruim een ton subsidie van de gemeente. Onder andere Kingsworld Den Haag, het Kurhaus Kerstconcert en Rewire 2020 krijgen duizenden euro’s. Ook nieuwe evenementen zoals Magic Scheveningen en Jazz Enroute krijgen geld.

Sinds 2011 geeft Den Haag al geld aan kleinschalige evenementen via het Promotiefonds. Wethouder De Mos: “Den Haag wil natuurlijk meer toeristen trekken, maar dan moet het aanbod ook divers zijn en verspreid over het hele jaar. Daar helpt dit enorm bij. Ik verwacht dat mensen ook straks in de winter weer bij bosjes naar onze mooie stad komen. Er is in ieder geval genoeg te beleven de komende maanden!”

De volgende evenementen kunnen rekenen op een subsidie van de gemeente.

• Magic Scheveningen 2019 (20.000 euro)

• Kurhaus Kerstconcert 2019 (20.000 euro)

• Rock-A-Rail 2019 (15.000 euro)

• Hofkwartier Wintermarkt 2019 (6.250 euro)

• Jazz Enroute 2019 (8.981 euro)

• Chinees Nieuwjaar Festival 2020 (10.000 euro)

• St. Patrick’s Day Festival 2020 (10.000 euro)

• Rewire 2020 (25.000 euro)

• Haagse Vrijheidsweken 2020 (€ 10.000)

• Kingsworld Den Haag 2020 (€ 10.000)

Foto: Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool.