Den Haag maakt zich op voor eerste editie Swim to Fight Cancer

De stad maakt zich op voor de eerste Haagse editie van Swim to Fight Cancer. De Veenkade bij de Paleistuin is morgen het bruisend middelpunt én het startpunt van de Swim.

Onder andere wethouder Richard de Mos, Tommy Beugelsdijk en Dennis Weening springen het water in. Dat doen ze samen met een hele hoop deelnemers om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Inmiddels is al 240.000 euro opgehaald. Er is naast de gewone Swim ook een kleine en junior Swim.

Swim to Fight Cancer is in 2014 ontstaan. De Swim wordt door heel Nederland gehouden.