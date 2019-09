Den Haag toont Plekken van Plezier tijdens Open Monumentendag

Dit weekend zijn tijdens Open Monumentendag weer verschillende monumenten toegankelijk voor het publiek. Het is de kans om gebouwen te bezoeken waar je normaal niet snel in komt. Dat kan een geheime hofje zijn, een bijzonder regeringsgebouw of een monumentale pand aan het Lange Voorhout. De deelnemende monumenten zijn steeds te herkennen aan de Open Monumentendag-vlag. Het thema dit jaar is: ‘Plekken van plezier’.

Den Haag heeft ongeveer 2250 beschermde monumenten en 20 beschermde stadsgezichten. Hiermee behoort Den Haag tot de top 5 van monumentensteden in Nederland. In Den Haag, Scheveningen en Kijkduin zijn tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 en zondag 15 september tientallen monumentale gebouwen gratis toegankelijk voor publiek.

In de historische binnenhaven aan de Bierkade bij de Wagenbrug ligt een bijzonder schip: de Hendrina Johanna (1905). Het schip is als varend monument geregistreerd. Het schip is op beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur te bezoeken. Een lijst met alle monumenten die open zijn is hier te vinden.