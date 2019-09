‘Discriminatie en wangedrag bij politie Den Haag’

In een deel van het politiekorps in Den Haag is sprake van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Ondanks signalen van medewerkers grepen leidinggevenden niet in. Dat meldt de NOS op basis van eigen onderzoek.

De problemen spelen vooral op bureau Hoefkade in de Schilderswijk, blijkt ook uit een brief die de NOS in handen heeft. Op het bureau is het afgelopen halfjaar intern onderzoek gedaan, na meerdere meldingen over misstanden.

Volgens de mensen die de NOS sprak, hebben leidinggevenden op het politiebureau tot het hoogste niveau van het korps de signalen over geweld, discriminatie en ander ongewenst gedrag genegeerd.