Haags Gemeentearchief ontcijfert oudste register Den Haag

Het Haags Gemeentearchief brengt het oudste bewaard gebleven resolutie- en vonnisboek van Den Haag, de Quaetclap, tot leven in een tentoonstelling in het atrium van het Stadhuis. Het boek dateert uit de periode 1575 – 1579 en biedt een inkijkje in een tijd waarin Den Haag weer langzaam opkrabbelde na een roerige periode van bezetting en verval aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De tentoonstelling is van 17 september tot 21 oktober.

Het register werd bijgehouden door de toenmalige secretaris van het dorpsbestuur, Matthijsz Adriaensz. Bennicnk. De heer Benninck had een nogal uitbundig handschrift en het heeft een groep paleografen onder leiding van Kees Stal bijna twee jaar gekost om het 455 pagina’s tellende register te transcriberen (letterlijk: overschrijven). De afronding van deze transcriptie is de aanleiding van de tentoonstelling “De Quaetclap ontcijferd”.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in twisten, vetes, overtredingen en vergrijpen rond 1575 en plaatst ze in hun historische context. Van elk getoonde transcriptie wordt een hedendaagse

samenvatting gegeven, aangevuld met beeldmateriaal uit de eigen collectie van het Haags Gemeentearchief, het Nationaal Archief, het Rijksmuseum en de Kaartenkamer van Delft.