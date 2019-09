Mysterieuze Vega-stoplichten gespot op Scheveningen

Je hebt ze misschien al een gezien op Scheveningen; zogenaamde Vega-stoplichten. Wanneer het licht op groen springt is de tekst ‘go vegan’ te lezen. Eerder dit jaar zijn ze al gespot in België, maar nu duiken ze dus ook op in Den Haag.

Dierenrechtenorganisaties juichen de stikkers op de stoplichten toe, maar weten niet wie ze plakt. “Wij zijn het niet”, zegt Willem Vermaat namens Animal Rights die de actie wel ludiek vindt. “Het zijn waarschijnlijk individuen die dit doen.”

Verboden

Toch is het verboden om verkeerslichten deels te bedekken met stickers omdat het de verkeersveiligheid in gevaar brengt. “Indien bekend is wie de stickers aanbrengt, proberen we eventuele schade en kosten voor het verwijderen op de veroorzaker te verhalen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Den Haag FM.

Naast Animal Rights hebben andere organisaties die opkomen voor de rechten van dieren geen idee wie de stickers op de verkeersborden heeft geplakt. Toch zijn ze wel positief. “We staan achter de boodschap, maar het moet wel binnen de kaders van de wet”, vertelt Debby van Velzen namens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Veerle Vrindts, directeur van Proveg, vult aan: “We vinden het fijn dat het in het straatbeeld is, maar ik weet niet of dit er direct voor gaat zorgen dat mensen meer vegan gaan eten.”

Een mysterie

Het blijft dus een raadsel wie deze stickers op de stoplichten plakt in Scheveningen. “Het is een mysterie, maar wel een leuk mysterie als je het mij vraagt”, besluit Willem Vermaat van Animal Rights.