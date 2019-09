Pieter Derks drie dagen in Diligentia met politieke ouderjaarsconference

In Theater Diligentia is zondag, maandag en dinsdag het PrinsjesCabaret. “Het is een soort politieke oudejaarsconference”, zegt cabaretier en presentator Pieter Derks op Den Haag FM. Cabaretduo Maartje en Kine, de Vlaamse komiek Bert Gabriëls en programmamaker/presentator Eveline van Rijswijk vormen de line-up van de terugblik op het politieke jaar.

Pieter Derks praat de avond aan elkaar en treedt zelf ook op. “Er is natuurlijk weer een hoop gebeurd afgelopen jaar”, vertelt Derks. “Denk aan de Henk Otten-affaire bij Forum voor Democratie, of het strafproces tegen Geert Wilders.” Ook het nieuws van afgelopen week dat minister Stef Blok is aangewezen als ‘Designated Survivor’ zal ter sprake komen. “Wij hebben zelf ook een designated survivor trouwens”, verklapt Pieter. “Freek de Jonge zal niet aanwezig zijn bij het PrinsjesCabaret. Hij zal op een geheime locatie verblijven.

PrinsjesCabaret is zondag, maandag en dinsdagavond in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met Pieter Derks op Den Haag FM.