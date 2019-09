Rondleidingen in De Nieuwe Regentes tijdens Open Monumentendag

In theater De Nieuwe Regentes in stadsdeel Segbroek zijn tijdens het aankomend weekend van Open Monumentendag rondleidingen door het 99-jaar oude gebouw. Tijdens de rondleiding wordt gekeken naar de historie van het pand wat vroeger werd gebruikt als zwembad en nu een theater met vijf zalen is.

Ook is er aandacht voor de architectuur van het gebouw en de authentieke elementen van het zwembad, zoals de tegels, bewegwijzering en badhokjes. “Er zal speciale aandacht zijn voor de rijke geschiedenis en de bijzondere details in het pand,” schrijft het cultuuranker op haar website.

Op zondagmorgen om half twaalf verzorgen drie Haagse dansers een urban-dansvoorstelling over vriendschap, over muziek van nu, van vroeger en wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. De voorstelling is in september 2019 te zien op verschillende locaties in Den Haag.

Jubileum

Het gebouw aan de Weimarstraat stamt uit 1920 en dat betekent dar er volgend jaar een feest wordt gevierd als De Regentes 100 jaar bestaat. Daarvoor is het cultuuranker op zoek naar archiefmateriaal.

Luister hier naar het gesprek met Wietske Hertogh op Den Haag FM.