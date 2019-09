Weblog ‘Haags Allerlei’ in Mediamix op Den Haag FM

ADO-aanwinst Haye ziet zichzelf niet als opvolger El Khayati

Thom Haye is afgelopen week toegevoegd aan de selectie van ADO Den Haag en wordt overal bestempeld als de opvolger van de vertrokken smaakmaker Nasser El Khayati. Zelf ziet de 24-jarige middenvelder dat niet zo.

“Terwijl ik er pas net ben, word ik nu al een beetje moe van die discussie”, zo reageert Thom Haye op de vraag of hij zichzelf ziet als de opvolger van de naar Quatar vertrokken El Khayati. “Ik voel die druk niet. Ik ben een andere voetballer, kan goed voetballen en ben iemand die het team graag wil laten voetballen. Af en toe ben ik iets minder gericht op mezelf. Ik weet dat ik daar nog meer uit kan halen en dat de productiviteit omhoog kan. Ik denk dat ik wat dat betreft dus iets allrounder ben en daarin zijn we verschillende types.”

Haye speelde eerder in Nederland voor AZ en Willem II, waarna hij vertrok naar het Italiaanse Lecce, waarmee hij vorig seizoen naar de Serie A promoveerde. Zijn contract is daar vorige week maandag ontbonden. Haye is speelgerechtigd en zal zondag tot de wedstrijdselectie behoren als ADO op bezoek gaat bij Feyenoord.

Foto: ADO Den Haag.