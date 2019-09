Festival TodaysArt, Masterly The Hague en meer in Kunstlicht

Het wekelijkse radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00-12.00 uur aandacht aan de voorstelling ‘Een man, een man’, het festival TodaysArt, Masterly The Hague en de luistercursus Nieuwe Kijk op Muziek.

In de toneelvoorstelling ‘Een man, een man’ spelen Randy Fokke, Pierre Bokma en Kees Prins twee bevriende mannen en een serveerster. Zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 september is deze naar absurdisme neigende komedie te zien in de Koninklijke Schouwburg. Kees Prins vertelt over de voorstelling in het radioprogramma Kunstlicht.

Daarnaast is er aandacht voor het festival TodaysArt met ruimte voor moderne kunst op het snijvlak van mens, technologie en cultuur. Het festival biedt van komende donderdag tot en met zondag in hartje Den Haag de nieuwste, gewaagde en spraakmakende kunstperformances uit binnen- en buitenland. Dit jaar is het thema ‘Consciousness’. Olof van Winden van TodaysArt is te gast om erover te praten in de uitzending.

Masterly The Hague

Bij het festival Masterly The Hague staat de ontmoeting tussen oude Hollandse meesterwerken en new Dutch Design centraal. Rond de Hofvijver zie je historische schilderijen naast nieuwe, speciaal voor de gelegenheid vervaardigde werken van zo’n zestig hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en fotografen. Samensteller Nicole Uniquole vertelt over het initiatief.

Ook is er zondagmorgen aandacht voor de luistercursus Nieuwe Kijk op Muziek, deze gaat binnenkort van start. In de luistercursus neemt muziekverteller Brechtje Roos je mee door de muziekgeschiedenis aan de hand van sappige details, flarden muziektheorie en vooral een keur aan muzieksmaken.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken als de Kunstgreep met acteur Vincent Linthorst, het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, en Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Als epiloog zijn er rond tien voor twaalf agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Masterly The Hague.