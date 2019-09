Hagenaren zwemmen in de gracht voor onderzoek tegen kanker

Voor de eerste keer werd er in de Haagse grachten gezwommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het is de eerste Haagse editie van Swim to Fight Cancer. Er is 275.000 euro opgehaald.

Wethouder Richard de Mos is een van de eersten die het water in ging. Hij is trots dat Hagenaren meezwemmen. “Ik ben ontzettend trots dat zoveel Hagenezen vandaag in het water duiken en nog meer Hagenezen doneren. Het is een rotziekte en we halen nu met z’n allen geld op om die ziekte te bestrijden.” De Mos heeft zelf twee dierbaren verloren door kanker. “Vorig jaar overleed een vriendin met wie ik zes jaar een relatie heb gehad, zij laat 2 kinderen na. En afgelopen jaar is mijn moeder overleden, waarschijnlijk door de gevolgen van de bestraling die zij tien jaar geleden heeft gehad omdat ze borstkanker had.”

Door het mooie weer stond de kade vol publiek.

Foto’s: Richard Mulder.