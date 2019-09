Politiebond NPB: agenten Schilderswijk voelden zich niet meer veilig

Festival TodaysArt, Masterly The Hague en meer in Kunstlicht

De agenten die aan de bel hebben getrokken over misstanden op politiebureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk, zijn vertrokken naar een andere plek. Dat zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens Struijs deden sommigen dat vrijwillig, anderen voelden zich er niet meer veilig.

De NOS meldde vrijdag dat er een verziekte cultuur heerst op het politiebureau. NPB-voorzitter Struijs heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mensen van bureau Hoefkade en noemt de voorbeelden van discriminatie en overmatig geweld door agenten ‘huiveringwekkend’.

Verschillende bronnen zeggen tegen de NOS dat een groepje ‘rotte appels’ de dienst uitmaakt. Volgens hen zouden er meerdere incidenten zijn geweest waarbij agenten buitensporig geweld tegen arrestanten hebben gebruikt. Daarna zouden ze hebben geprobeerd dat te verdoezelen.

‘Duurt te lang’

De Haagse politie bracht vrijdag naar buiten een onderzoek te zijn gestart naar de ‘mogelijke misstanden’. Volgens Struijs van de NPB duurt dat veel te lang. ‘De eerste meldingen bij de leidinggevenden zijn al meer dan een jaar oud. Daardoor heerst er nu het grote zwijgen. Mensen durven zich niet uit te spreken of ze zien: als je een melding doet, kun je fors in de problemen komen.’

Hij erkent dat de agenten van bureau Hoefkade in een wijk werken, waarin ze veel met geweld en intimidatie te maken krijgen. ‘Juist dan moet je professioneel blijven, de boel bij elkaar willen houden’, zegt hij. De politiebond krijgt uit het hele land reacties op het verhaal over de Haagse agenten.