Weblog ‘Haags Allerlei’ in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond aandacht voor de weblog ‘Haags Allerlei’ van Gera Nieland. Gera is geboren en getogen Haagse en in 2005 begonnen met haar weblog.

Op het weblog ‘Haags Allerlei’ wordt geschreven over allerlei dingen die zich afspelen in de stad Den Haag, zoals kunst- en muziekevenementen, festiviteiten, maar ook opvallende gebeurtenissen in Den Haag. Gera is teven fotograaf, veel van haar berichten zijn dan ook voorzien van eigen fotomateriaal.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.