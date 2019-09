Wethouder De Mos en Drenthe weer vrienden

Het is weer koek en ei tussen wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) en VVD-gedeputeerde Henk Brink uit Drenthe. De Mos liet zich een paar weken geleden ontvallen dat hij ‘nog niet dood gevonden’ zou willen worden in Drenthe. De hele provincie ontstak in woede en Brink nodigde De Mos uit om zijn mooie Drenthe te bezoeken. Dat deed de Haagse wethouder. Vrijdag was het tegenbezoek van Brink in Den Haag.

De Mos deed zijn uitspraak een paar weken geleden in het radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Uit onderzoek was gebleken dat de welvaart in Drenthe een stuk hoger zou zijn dan in Den Haag. “En toen ontglipte mij de typisch Haagse opmerking”, zei De Mos.

Maar Henk Brink liet de opmerking niet passeren en vroeg De Mos naar Drenthe te komen. Ze bezochten onder andere de TT Assen, de radiotelescopen in Dwingeloo en de melkveeboerderij van Brink zelf. Een ritje op de trekker mocht hierbij niet ontbreken.

Madurodam

Vrijdag kwam Brink naar Den Haag en ging langs bij museum het Mauritshuis, Madurodam en de Pier op Scheveningen. In het Drenthe-deel van Madurodam zijn inmiddels hunebedden neergezet. Daar is Brink blij mee maar hij heeft nog wel wat ideeën om het beeld van Drenthe in Madurodam “wat beter voor het voetlicht te brengen”.

“Ik denk aan het plaatsen van de radiotelescopen, een TT-circuit en de radiosterrenwacht Astron”, zegt hij. “Drenthe heeft zoveel te bieden. Maar de stad heeft ook zijn charmes.”

Den Haag wint altijd

Voor Richard de Mos blijft Den Haag nummer 1. ‘Als mensen dingen gaan vergelijken met Den Haag, dan wint Den Haag altijd. Dat verandert niet. Maar Drenthe is ook een mooie bestemming.’