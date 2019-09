Haagse muziek en Sampa The Great in De Nieuwe Van Nierop

Bereden Brigade oefent voor Prinsjesdag

Vuurwerk, troep en tromgeroffel. Dat alles is om de paarden van de Bereden Brigade en hun berijders voor te bereiden op Prinsjesdag. De escorte bestaat uit 34 ruiters. Voor commandant Bart Maandag is het na achttien jaar de laatste keer dat hij de training op het Lange Voorhout begeleidt, want hij gaat met pensioen.

Zo’n training is voor de paarden en de ruiters die meedoen met Prinsjesdag noodzakelijk om ze voor te bereiden om onverwachte gebeurtenissen. “Deze politiepaarden zijn heel goed getraind”, vertelt de commandant. “Ze kunnen langere uren maken dan andere paarden en ze hebben ook vaak te maken met situaties zoals vandaag.”

Het is dan wel de laatste keer voor Bart Maandag, maar volgend jaar gaat hij zeker nog even kijken of alles goed verloopt. “Ik vind het geweldig dat ik dit achttien jaar heb mogen doen, het is fantastisch om iets op te bouwen.”

Foto: Omroep West.